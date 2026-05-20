Γιακουμάκης: “Ευχαριστώ για όλα ΠΑΟΚΑΡΑ!”

Το δικό του μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ έστειλε ο Γιώργος Γιακουμάκης, με ανάρτηση του στους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media, ευχαριστώντας για όλα, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κρητικός επιθετικός αγωνίστηκε με την «ασπρόμαυρη» φανέλα με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ, και σε 36 συμμετοχές σκόραρε 15 γκολ, μοιράζοντας και δύο ασίστ.

Το μήνυμα του:

«Μία ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της! Σας ευχαριστώ για όλα! Και για τα όμορφα και για τα άσχημα! ΠΑΟΚΑΡΑ»