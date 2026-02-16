MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Κατάρρευση ορυχείου στο Ζονγκουλντάκ – Παγιδευμένοι άνθρωποι

THESTIVAL TEAM

Τρεις ανθρακωρύχοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορυχείο που κατέρρευσε στην περιοχή Γκελίκ της επαρχίας Ζονγκουλντάκ, στη βόρεια Τουρκία.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ορυχείο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία.

Μετά από ειδοποίηση συναδέλφων των εργατών, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της AFAD (Αρχή Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων), καθώς και αστυνομικές αρχές.

Σωστικά συνεργεία έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των τριών εργαζομένων. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

