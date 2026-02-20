MENOY

Τουρκία: 21χρονη χτυπήθηκε από λεωφορείο ενώ την κυνηγούσε αδέσποτος σκύλος, δίνει μάχη για τη ζωή της

|
THESTIVAL TEAM

Μάχη για τη ζωή τη δίνει μια 21χρονη φοιτήτρια στην Τουρκία η οποία παρασύρθηκε από λεωφορείο ενώ την κυνηγούσε αδέσποτος σκύλος.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Τραπεζούντα την ώρα που η Κενέτ Νεσιμπέλ Γκιούλ κατευθυνόταν στην εστία της τοπικής πολυτεχνικής σχολής στην οποία φοιτά.

Όπως φαίνεται στα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η 21χρονη περπατούσε στο πεζοδρόμιο όταν ξαφνικά της επιτέθηκε ένας αδέσποτος σκύλος με αποτέλεσμα από τον φόβο της να βγει στον δρόμο και να την παρασύρει διερχόμενο λεωφορείο.

Η φοιτήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση καθώς είχε υποστεί τραύματα σε εσωτερικά όργανα και αρκετά κατάγματα.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κατάστάση της 21χρονης κρίνεται σοβαρή και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Τουρκία

