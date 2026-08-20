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Τουρίστες παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά σε καταρράκτη της Ταϊλάνδης, σώθηκαν τελευταία στιγμή – Συγκλονιστικό βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Στιγμές τρόμου έζησε ομάδα τουριστών στον καταρράκτη Mae Sa, στην επαρχία Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης, όταν ξαφνική υπερχείλιση προκάλεσε ισχυρό χείμαρρο, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου όταν οι επισκέπτες βρέθηκαν πάνω σε βράχους μέσα στην κοίτη του καταρράκτη.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες και κυκλοφόρησε στα social media οι τουρίστες φαίνονται να παλεύουν να κρατηθούν όρθιοι μέσα στο νερό και να προσπαθούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η επέμβαση των υπευθύνων του πάρκου ήταν άμεση και τελικά οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα και εκδορές και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ξαφνική αλλαγή της ροής του νερού είχε ακούσει προειδοποιητικό σφύριγμα από υπάλληλο του πάρκου. Όπως δήλωσε, ετοιμαζόταν να πλησιάσει στον καταρράκτη για να τραβήξει φωτογραφίες όταν τα νερά άρχισαν ξαφνικά να φουσκώνουν.

Μετά το περιστατικό, η πρόσβαση στον καταρράκτη Mae Sa περιορίστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Ταϊλάνδη

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