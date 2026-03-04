MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν

THESTIVAL TEAM

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Αλισον Χαρτ.

«Καταδικάζουμε την στοχοποίηση της Τουρκίας, Το ΝΑΤΟ στέκεται με αποφασιστικότητα στο πλευρό όλων των συμμάχων, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει αδιακρίτως τις επιθέσεις στην περιοχή. Οι αποτρεπτικές και αμυντικές μας δυνάμεις παραμένουν ισχυρές σε όλους τους τομείς και σε ό,τι αφορά την αντιαεροπορική και την πυραυλική άμυνα», δήλωσε στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες η Αλισον Χαρτ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

