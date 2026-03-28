Το Κίεβο διαψεύδει ότι το Ιράν κατέστρεψε μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones στο Ντουμπάι

Η Ουκρανία διέψευσε σήμερα τον ισχυρισμό του Ιράν ότι η Τεχεράνη στοχοθέτησε και κατέστρεψε μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones στο Ντουμπάι, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση «ψέμα» και «παραπληροφόρηση».

«Αυτό είναι ψέμα. Διαψεύδουμε επίσημα αυτή την πληροφορία. Το ιρανικό καθεστώς διεξάγει συχνά τέτοιες εκστρατείες παραπληροφόρησης – και από αυτή την άποψη, δεν διαφέρει από τους Ρώσους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Χεόρχι Τίκι.

Νωρίτερα σήμερα ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των αμερικανικών δυνάμεων.

«Ενώ τα κρησφύγετα των Αμερικανών διοικητών και στρατιωτών στο Ντουμπάι έγιναν στόχος (…) μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones που βρίσκεται στο Ντουμπάι και λειτουργεί υποστηρικτικά του αμερικανικού στρατού (…) έγινε στόχος και καταστράφηκε», ανέφερε το Κοινό Κέντρο Διοίκησης Khatam al-Anbiya σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα ΗΑΕ, ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν σε αμυντικά θέματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Το Ισραήλ χτύπησε την έδρα του Οργανισμού Ναυτιλιακών Βιομηχανιών στο Ιράν

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 15 ώρες πριν

Με 45 ομιλητές το 20ό Πολυσυνέδριο “Καινοτομία και Ανάπτυξη”, στη Θεσσαλονίκη

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα και αύριο το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής – Το αναλυτικό πρόγραμμα

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 16 ώρες πριν

Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Soul της Θεσσαλονίκης απόψε το βράδυ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Σκέρτσος: Η Ελλάδα καταγράφει τη 2η μεγαλύτερη βελτίωση στον ΟΟΣΑ στη δημόσια ακεραιότητα και διαφάνεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Όλες οι δίκες για τα Τέμπη θα γίνουν κύριε Φλωρίδη και κύριε Μητσοτάκη – Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί