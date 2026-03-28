Το Κίεβο διαψεύδει ότι το Ιράν κατέστρεψε μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones στο Ντουμπάι

Η Ουκρανία διέψευσε σήμερα τον ισχυρισμό του Ιράν ότι η Τεχεράνη στοχοθέτησε και κατέστρεψε μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones στο Ντουμπάι, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση «ψέμα» και «παραπληροφόρηση».

«Αυτό είναι ψέμα. Διαψεύδουμε επίσημα αυτή την πληροφορία. Το ιρανικό καθεστώς διεξάγει συχνά τέτοιες εκστρατείες παραπληροφόρησης – και από αυτή την άποψη, δεν διαφέρει από τους Ρώσους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Χεόρχι Τίκι.

Νωρίτερα σήμερα ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των αμερικανικών δυνάμεων.

«Ενώ τα κρησφύγετα των Αμερικανών διοικητών και στρατιωτών στο Ντουμπάι έγιναν στόχος (…) μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones που βρίσκεται στο Ντουμπάι και λειτουργεί υποστηρικτικά του αμερικανικού στρατού (…) έγινε στόχος και καταστράφηκε», ανέφερε το Κοινό Κέντρο Διοίκησης Khatam al-Anbiya σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα ΗΑΕ, ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν σε αμυντικά θέματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ