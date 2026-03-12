MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ έπληξε κτίριο κοντά στο αρχηγείο της κυβέρνησης του Λιβάνου – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κτίριο στο κέντρο της Βηρυτού την Πέμπτη, ενώ το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν ακόμη μια μεγάλη περιοχή του νότιου Λιβάνου, εντείνοντας την επίθεσή του κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η αεροπορική επιδρομή γύρω στις 5:30 μ.μ. έπληξε ένα κτίριο στη γειτονιά Bachoura, περίπου 1 χιλιόμετρο από το Grand Serail, το αρχηγείο της λιβανέζικης κυβέρνησης στο κέντρο της Βηρυτού.

Δείτε βίντεο:

Πριν από το χτύπημα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση ενημερώνοντας τους κατοίκους ότι βρίσκονταν κοντά σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ, εναντίον της οποίας σκόπευε να αναλάβει δράση.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική και χερσαία επίθεση την περασμένη εβδομάδα κατά της Χεζμπολάχ, η οποία είχε ξεκινήσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, δηλώνοντας ότι στόχευε να εκδικηθεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ καθημερινά έκτοτε, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μπαράζ επιθέσεών της αργά το βράδυ της Τετάρτης, το οποίο προκάλεσε σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Το Ισραήλ έχει σφυροκοπήσει τον νότιο και ανατολικό Λίβανο, καθώς και τα νότια προάστια της πρωτεύουσας, σκοτώνοντας περισσότερους από 600 ανθρώπους, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές. Παράλληλα, έχει διατάξει μαζικές εκκενώσεις στις ίδιες περιοχές, αναγκάζοντας περισσότερους από 800.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός έλαβε οδηγίες να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο.

«Υποσχεθήκαμε ηρεμία και ασφάλεια στις κοινότητες του βορρά, και αυτό ακριβώς θα προσφέρουμε», δήλωσε σε συνάντηση με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ισραήλ Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Λιτόχωρο: Χειρουργήθηκε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων – Συνελήφθη αντιδήμαρχος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Μπούτσκος: “Κερδίσαμε μία πραγματικά καλή ομάδα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Λουτράκι: Στο νοσοκομείο 20χρονος που δέχτηκε επίθεση με νυστέρι από παρέα ατόμων – Έχει μαχαιριές σε σώμα και πρόσωπο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η δημοκρατία αντέχει την κριτική, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να ανέχεται το ψέμα

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Σεισμός στην Καρδίτσα: Κλειστά σχολεία και δομές του Δήμου το απόγευμα της Πέμπτης

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας ύψους 300 μέτρων