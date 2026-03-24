Το Ιράν όρισε νέο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας αντί του Λαριτζανί

Το Ιράν όρισε τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ως νέο γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο επικαλείται το γραφείο του προέδρου.

Ο Ζολγκάντρ αντικαθιστά τον εκλιπόντα Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα.