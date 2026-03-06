MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκρήξεις ακούγονται κοντά σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη

|
THESTIVAL TEAM

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν απόψε στο στόχαστρο μια στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου στεγάζεται μια αμερικανική διπλωματική αποστολή, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.

«Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» έπληξαν τη βάση αυτή, είπε ένας αξιωματούχος. Άλλη πηγή είπε ότι τουλάχιστον δύο από αυτά συνετρίβησαν στον περίβολο της βάσης.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι επρόκειτο για πυραυλική επίθεση και ότι δύο πύραυλοι τύπου Κατιούσα έπληξαν τη στρατιωτική βάση Τάτζι, στα βόρεια της Βαγδάτης. 

CENTCOM: Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμάχων δεν θα μείνουν αναπάντητες

Οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμάχων σε όλη τη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM)

Ο Κούπερ τόνισε ότι το Ιράν έχει επιτεθεί σε 12 διαφορετικές χώρες από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το περασμένο Σάββατο.

Μεταξύ των επιθέσεων του Ιράν και η εκτόξευση επτά επιθετικών drones σε αστικές και κατοικημένες γειτονιές στο Μπαχρέιν χθες βράδυ, σύμφωνα με τον Κούπερ.

«Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα μείνει αναπάντητο», διεμήνυσε ο Αμερικανός ναύαρχος.

Βαγδάτη Ιράν

