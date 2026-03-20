Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης – “Μπορούμε ακόμα να κατασκευάζουμε βαλλιστικούς πυραύλους”, λέει το Ιράν

Hιρανική δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσε επίσημα το πρωί ότι ο στρατηγός Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή.

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι η παραγωγή πυραύλων συνεχίζεται στο Ιράν, την επομένη δηλώσεων από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις οποίες ο πόλεμος κατέστρεψε τις βαλλιστικές δυνατότητες της χώρας.

«Η βαλλιστική βιομηχανία μας αξίζει το άριστα. (…) Δεν υπάρχει καμιά ανησυχία γι’ αυτό το θέμα, επειδή ακόμα και σε καιρό πολέμου, συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε πυραύλους», δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Αλί-Μοχαμάντ Ναϊνί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Χθες, Πέμπτη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι το Ιράν «δεν έχει πλέον την ικανότητα να παράγει βαλλιστικόυς πυραύλους» ούτε «να εμπολουτίζει το ουράνιο».