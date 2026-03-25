Το Ιράν απορρίπτει τις “υπερβολικές” απαιτήσεις του Τραμπ: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με τους δικούς μας όρους

Η αρχική απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου δεν ήταν “θετική”, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να την εξετάζει.

Ο αξιωματούχος επεσήμανε ότι η αρχική απάντηση του Ιράν παραδόθηκε στο Πακιστάν προκειμένου να μεταφερθεί στις ΗΠΑ.

«Η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να ορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος»

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Press TV επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι το Ιράν είδε τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θεωρεί τους όρους που τίθενται υπερβολικούς, ενώ ενημέρωσε μέσω μεσολαβητή από την περιοχή ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Τόνισε εξάλλου ότι οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να γίνουν δεκτοί οι όροι του.

Πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν παρέδωσε το Πακιστάν -Συνεδρίαση 30 χωρών για την εγγύηση της ασφάλειας του Στενού του Χορμούζ

Το Πακιστάν παρέδωσε μια πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters σήμερα ανώτερη ιρανική πηγή, όμως ο τόπος τυχόν διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω του ευαίσθητου ζητήματος, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της πρότασης ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για την πρόταση πλαίσιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, στο οποίο έχουν αναφερθεί μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η Τουρκία βοηθά στην εξεύρεση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου και «είτε η Τουρκία είτε το Πακιστάν εξετάζονται ως τόπος διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών».

Από την πλευρά του ο Χαρούν Αρμαγκάν αναπληρωτής επικεφαλής αρμόδιος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις στο κόμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το AKP, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Άγκυρα «διαδραματίζει ρόλο στη μεταφορά μηνυμάτων».

Ο Αρμαγκάν δεν διευκρίνισε σε ποια μηνύματα αναφέρεται, αλλά σημείωσε ότι αυτά μεταφέρονται και στις χώρες του Κόλπου.

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού απέρριψε νωρίτερα σήμερα τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν για το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Η Ρωσία δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν για το φερόμενο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κατά συνέπεια η Μόσχα δεν μπορεί να αποτιμήσει την αξιοπιστία των πληροφοριών του Τύπου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Οι Ιρανοί φίλοι μας δεν μας δώσει τέτοιες πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι αναφορές», σχολίασε ο Πεσκόφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πηγή επεσήμανε στο Reuters ότι η Ουάσιγκτον έστειλε ένα σχέδιο 15 σημείων στο Ιράν.

Ωστόσο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού διέψευσε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα τέτοιο σχέδιο, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ «διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους».

Παράλληλα ο Πεσκόφ επεσήμανε ότι η Ρωσία παραμένει σε επαφή με τις ΗΠΑ για μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι ελπίζει η Ουάσιγκτον να συνεχίσει τις μεσολαβητικές της προσπάθειες.

«Η Μόσχα εξακολουθεί να διατηρεί επαφή με τους Αμερικανούς μέσω των υφιστάμενων διαύλων. Λαμβάνουμε ενημερώσεις για την κατάσταση. Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αμερικανικής πλευράς να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την επίτευξη συμφωνίας στο ουκρανικό ζήτημα», σχολίασε ο Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή στον διάλογο.

Η εφημερίδα Vedomosti ανέφερε νωρίτερα σήμερα, επικαλούμενη πηγές, ότι αντιπροσωπεία Ρώσων βουλευτών της Δούμας αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον.

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι η Ρωσία χαιρετίζει όλες τις μορφές διαλόγου με τις ΗΠΑ και, εφόσον πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, αυτό θα είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ