Τάνκερ καίγεται ολοσχερώς στα Στενά του Ορμούζ μετά από ιρανικά πλήγματα – Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα πλάνα ενός δεξαμενόπλοιου να καίγεται ολοσχερώς στα Στενά του Ορμούζ, μετά από ιρανικά πλήγματα.

Το τάνκερ καταστράφηκε από ιρανικούς πυραύλους λίγες ώρες νωρίτερα, λόγω «παραβίασης των περιορισμών», καθώς προσπάθησε να διασχίσει χωρίς άδεια το πέρασμα.

Οι λεπτομέρειες για το περιστατικό παραμένουν ελάχιστες και οι αρχές αξιολογούν την κατάσταση.

Reports suggest Iran has struck another oil tanker in the Strait of Hormuz for violating restrictions.



Εν τω μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι εφεξής κλειστά στα πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται προς λιμάνια που συνδέονται με «τον εχθρό» και ότι ανάγκασαν τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να κάνουν αναστροφή.

«Το πέρασμα οποιουδήποτε πλοίου προέρχεται ή κατευθύνεται προς λιμάνια που ανήκουν στους συμμάχους και στους υποστηρικτές των αμερικανοσιωνιστών απαγορεύεται», αναφέρουν στον ιστότοπό τους Sepah News οι Φρουροί της Επανάστασης.