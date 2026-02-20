MENOY

Ταϊλάνδη: Αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε λιοντάρια για να πλησιάσουν απαρατήρητοι και να συλλάβουν έναν κλέφτη

THESTIVAL TEAM

Με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο στήθηκε μία επιχείρηση από την αστυνομία της Ταϊλάνδης για να συλλάβουν έναν άνδρα ο οποίος κατηγορείται για κλοπή βουδιστικών αντικειμένων αξίας περίπου 54.000 ευρώ.

Όπως καταγράφθηκε σε βίντεο, οι αστυνομικοί φόρεσαν μία παραδοσιακή στολή λιονταριού και εκμεταλλεύτηκαν τους εορτασμούς για το νέο σεληνιακό έτος στην Ταϊλάνδη προκειμένου να πλησιάσουν τον κλέφτη τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και να του περάσουν χειροπέδες το βράδυ της Τετάρτης (18/2/2026).

Στο βίντεο φαίνονται οι «χορευτές» που φορούσαν στολή λιονταριού με έντονα χρώματα να πλησιάζουν τον ύποπτο, πριν ένας αστυνομικός εμφανιστεί ξαφνικά μέσα από το κεφάλι του κοστουμιού και, με τη βοήθεια των συναδέλφων του τον ρίξει στο έδαφος.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Μπανγκόκ, η διάρρηξη αφορούσε πολλά θρησκευτικά αντικείμενα και δύο αγάλματα του Βούδα ύψους 30 εκατοστών.

Η αστυνομία εκτίμησε την αξία των κλεμμένων αντικειμένων σε περίπου 2 εκατομμύρια μπατ (54.000 ευρώ), ενώ όπως ανακοινώθηκε ο 33χρονος συλληφθείς είχε ποινικό μητρώο για αδικήματα που αφορούσαν ναρκωτικά και κλοπές.

Ταϊλάνδη

