ΔΙΕΘΝΗ

Στο Ισραήλ έφτασε ο Βανς – Θα επισκεφτεί τις αμερικανικές δυνάμεις κοντά στη Γάζα, αύριο το ραντεβού με Νετανιάχου

|
THESTIVAL TEAM

Στο Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στο Τελ Αβίβ, προσγειώθηκε νωρίς το μεσημέρι ο Τζέι Ντι Βανς για να ξεκινήσει τη διήμερη επίσκεψή του στο Ισραήλ, με σκοπό την ενίσχυση της εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να κατευθυνθεί νότια, στα κεντρικά της νεοσύστατης δύναμης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, για να παρακολουθήσει την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα.

Αύριο, θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ στην Ιερουσαλήμ.

Η επίσκεψη του Βανς πραγματοποιείται στο πλαίσιο προσπαθειών για την προώθηση και ενίσχυση της εκεχειρίας στη Γάζα, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, που ανέφερε ότι αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον ανησυχούν πως ο Νετανιάχου μπορεί να προσπαθήσει να καταρρίψει τη συμφωνία και να επιστρέψει στον πόλεμο κατά τη Χαμάς.

Η συνάντηση μεταξύ του Νετανιάχου και των κορυφαίων συνεργατών του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, χθες χαρακτηρίστηκε «πολύ καλή», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Γραφείου του Πρωθυπουργού στους Times of Israel.

«Ήταν για θέματα στα οποία συμφώνησαν από την αρχή», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Δεν υπήρξε καμία διαφωνία εκεί. Όλα ήταν πραγματικά ξεκάθαρα μεταξύ των δύο πλευρών», συμπλήρωσε.

Ισραήλ Τζέι Ντι Βανς

