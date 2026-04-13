Στάρμερ: Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια – Δεν θα εμπλακούμε σε πόλεμο

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποστηρίξει έναν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ το πρωί της Δευτέρας.

Ο ίδιος τόνισε ότι η χώρα επικεντρώνεται στο να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, επειδή «έτσι μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας το συντομότερο δυνατό».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί προσωπικά υπεύθυνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις επιπτώσεις στους λογαριασμούς ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Στάρμερ δεν απάντησε άμεσα. Αντίθετα, είπε ότι «το πιο σημαντικό πράγμα» που μπορεί να κάνει είναι να φέρει τις χώρες μαζί, ζητώντας αποκλιμάκωση και το άνοιγμα των Στενών.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι εκείνο που προκάλεσε τον περιορισμό της κυκλοφορίας στον Κόλπο και υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο.

Πηγή: BBC

