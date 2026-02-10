Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Αλβανία – Αστυνομικός τραυματίστηκε από επίθεση με μολότοφ

Χιλιάδες διαδηλωτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν στα Τίρανα το απόγευμα της Δευτέρας για ακόμα μια φορά, ζητώντας την απομάκρυνση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με τη διαμαρτυρία να καταλήγει σε επεισόδια έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ προς το πρωθυπουργικό γραφείο με την αστυνομία να απαντά με χρήση δακρυγόνων και με οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από επίθεση με μολότοφ. Στη συνέχεια, διαδηλωτές κινήθηκαν προς το κτίριο του Κοινοβουλίου, στο οποίο είχαν αναπτυχθεί από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την προστασία του.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας, με το αντιπολιτευτικό Δημοκρατικό Κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Αλβανίας, Σάλι Μπερίσα, να καλεί σε μια ακόμα συγκέντρωση των υποστηρικτών του κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Τους τελευταίους μήνες οι εντάσεις εντείνονται, μετά την παραπομπή της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, από την Ειδική Εισαγγελία με κατηγορίες περί παρέμβασης σε δημόσιους διαγωνισμούς μεγάλων έργων, με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών με την ίδια να αρνείται τις κατηγορίες.

Η Ειδική Εισαγγελία ζήτησε από το Κοινοβούλιο την άρση της ασυλίας της, προκειμένου να προχωρήσει στη σύλληψή της. Δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε θα διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία, σε ένα κοινοβούλιο όπου το κυβερνών κόμμα διαθέτει πλειοψηφία.