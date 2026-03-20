Σοκ στην Τουρκία: Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής, δέχθηκε πυροβολισμούς από αγνώστους

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής από την Τουρκία, Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί δολοφονήθηκε την Πέμπτη (19/03/26) μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή Ουμράνιγιε της Κωνσταντινούπολης

Ο Κουντακτσί ήταν στο αυτοκίνητό του, όταν δέχθηκε τα πυρά από αγνώστους με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του και να χάσει τη ζωή του. Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν ο ράπερ, Κανμπέι.

«Χθες, περίπου στις 22:00, βρισκόμασταν σε δρόμο στο Ουμράνιγιε. Το αυτοκίνητό μας δέχθηκε επίθεση. Πονάμε, χάσαμε τον αδερφό μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο ράπερ για να αποχαιρετήσει το φίλο του.

Ο 21χρονος Τούρκος ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα Καρς 36 Σπορ και δυστυχώς έγινε θύμα ενός αιματηρού εγκλήματος.

Στην Τουρκία αναφέρουν πως συνελήφθη για την υπόθεση η μουσικός, Αλέιν Καλαϊτσιόγλου, η οποία ήταν πρώην σύντροφος του ράπερ, Κανμπέι, που ήταν στο όχημα με το θύμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Δύο νέα πάρκα τσέπης παρέδωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Politico: Πρόταση Ρωσίας στις ΗΠΑ να σταματήσει τη ροή πληροφοριών προς το Ιράν αν τερματιστεί για την Ουκρανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα κόκκινα ο Λευκός Πύργος για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Πολλαπλούν Μυέλωμα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 19 ώρες πριν

Η Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης σήμερα στη Γυάλινη Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Με 6 πρωινές συνήθειες, ο εγκέφαλος διατηρείται σε φόρμα μακροπρόθεσμα – Προτάσεις νευρολόγων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ένωση δικαστών και εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού: Σκηνές Άγριας Δύσης, φασιστική νοοτροπία, θέλουν να μην γίνει η δίκη για τα Τέμπη