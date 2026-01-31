Σάλος στη Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου – Το μωρό που γεννήθηκε ήταν μαύρο

Ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα δεν πίστευε στα μάτια του όταν μόλις γεννήθηκε το μωρό τους έγιναν πρωταγωνιστές ενός τραγικού λάθους.

Το ζευγάρι από τη Φλόριντα που έφερε στον κόσμο το μωρό τους με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, κατέθεσε αγωγή κατά της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης IVF Life LLC, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί εμφύτευσαν κατά λάθος έμβρυο άλλου ζευγαριού.

Οι γενετικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι το παιδί που γεννήθηκε δεν είναι βιολογικά δικό τους. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα στις ΗΠΑ, κυρίως μέσω της Daily Mail.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς είχαν απευθυνθεί στην κλινική πριν από περίπου πέντε χρόνια, με στόχο να αποκτήσουν παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η διαδικασία προχώρησε κανονικά: τα ωάρια γονιμοποιήθηκαν, τα έμβρυα καταψύχθηκαν και η εμφύτευση έγινε τον Απρίλιο. Εννέα μήνες αργότερα, γεννήθηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Λίγο μετά τη γέννηση, όμως, το ζευγάρι κατάλαβε το λάθος καθώς και οι δύο γονείς είναι λευκοί, ενώ το παιδί είχε χαρακτηριστικά που, όπως αναφέρεται στη μήνυση, δεν ταίριαζαν με τη δική τους καταγωγή.

NEW: Florida couple sues fertility clinic after embryo mix-up leads to birth of child who is not biologically theirs



Steven Mills and Tiffany Score fear at least one of their embryos, created in 2020 and frozen at a fertility clinic, was mistakenly implanted in another woman… pic.twitter.com/PtKUFFEr1G — Unlimited L's (@unlimited_ls) January 30, 2026

Για να μάθουν τι συνέβη, έκαναν γενετικό έλεγχο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το παιδί δεν έχει καμία βιολογική σχέση μαζί τους. Όπως καταγγέλλουν, προσπάθησαν πολλές φορές να επικοινωνήσουν με την κλινική, χωρίς να λάβουν απάντηση.

Έτσι, στις 22 Ιανουαρίου κατέθεσαν αγωγή.

Σύμφωνα με την αγωγή, το ζευγάρι ανέπτυξε έναν «εξαιρετικά ισχυρό συναισθηματικό δεσμό» με το μωρό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεσμό που συνεχίζει να δυναμώνει, ενώ το παιδί παραμένει υπό τη φροντίδα τους, όπως μετέδωσε το Law & Crime.

Παρότι είναι διατεθειμένοι να μεγαλώσουν το παιδί οι ίδιοι, θεωρούν ότι έχουν νομική και ηθική υποχρέωση να το ενώσουν με τους βιολογικούς του γονείς και να τους το παραδώσουν, εφόσον εκείνοι το επιθυμούν.

SE LAS CAMBIARON!! 😱😱 Tiffany Score y Steven Mills, una pareja de #Florida, vivieron un inesperado giro en su sueño de ser papás cuando, tras someterse a un tratamiento de fertilización in vitro en la clínica IVF Life, dieron a luz a una niña que no compartía su carga genética. pic.twitter.com/NtsMaeVnj1 — Expresionenred (@expresionenred) January 30, 2026

«Θα ήταν πολύ ευτυχισμένοι αν γνώριζαν ότι μπορούν να μεγαλώσουν το παιδί αυτό. Όμως τους απασχολεί το γεγονός ότι πρόκειται για το παιδί κάποιου άλλου και ότι κάποια στιγμή μπορεί να εμφανιστεί κάποιος, να το διεκδικήσει και να το πάρει από κοντά τους», ανέφερε ο δικηγόρος του ζευγαριού.