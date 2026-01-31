MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος στη Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου – Το μωρό που γεννήθηκε ήταν μαύρο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα δεν πίστευε στα μάτια του όταν μόλις γεννήθηκε το μωρό τους έγιναν πρωταγωνιστές ενός τραγικού λάθους.

Το ζευγάρι από τη Φλόριντα που έφερε στον κόσμο το μωρό τους με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, κατέθεσε αγωγή κατά της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης IVF Life LLC, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί εμφύτευσαν κατά λάθος έμβρυο άλλου ζευγαριού.

Οι γενετικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι το παιδί που γεννήθηκε δεν είναι βιολογικά δικό τους. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα στις ΗΠΑ, κυρίως μέσω της Daily Mail.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς είχαν απευθυνθεί στην κλινική πριν από περίπου πέντε χρόνια, με στόχο να αποκτήσουν παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η διαδικασία προχώρησε κανονικά: τα ωάρια γονιμοποιήθηκαν, τα έμβρυα καταψύχθηκαν και η εμφύτευση έγινε τον Απρίλιο. Εννέα μήνες αργότερα, γεννήθηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Λίγο μετά τη γέννηση, όμως, το ζευγάρι κατάλαβε το λάθος καθώς και οι δύο γονείς είναι λευκοί, ενώ το παιδί είχε χαρακτηριστικά που, όπως αναφέρεται στη μήνυση, δεν ταίριαζαν με τη δική τους καταγωγή.

Για να μάθουν τι συνέβη, έκαναν γενετικό έλεγχο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το παιδί δεν έχει καμία βιολογική σχέση μαζί τους. Όπως καταγγέλλουν, προσπάθησαν πολλές φορές να επικοινωνήσουν με την κλινική, χωρίς να λάβουν απάντηση.

Έτσι, στις 22 Ιανουαρίου κατέθεσαν αγωγή.

Σύμφωνα με την αγωγή, το ζευγάρι ανέπτυξε έναν «εξαιρετικά ισχυρό συναισθηματικό δεσμό» με το μωρό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεσμό που συνεχίζει να δυναμώνει, ενώ το παιδί παραμένει υπό τη φροντίδα τους, όπως μετέδωσε το Law & Crime.

Παρότι είναι διατεθειμένοι να μεγαλώσουν το παιδί οι ίδιοι, θεωρούν ότι έχουν νομική και ηθική υποχρέωση να το ενώσουν με τους βιολογικούς του γονείς και να τους το παραδώσουν, εφόσον εκείνοι το επιθυμούν.

«Θα ήταν πολύ ευτυχισμένοι αν γνώριζαν ότι μπορούν να μεγαλώσουν το παιδί αυτό. Όμως τους απασχολεί το γεγονός ότι πρόκειται για το παιδί κάποιου άλλου και ότι κάποια στιγμή μπορεί να εμφανιστεί κάποιος, να το διεκδικήσει και να το πάρει από κοντά τους», ανέφερε ο δικηγόρος του ζευγαριού.

Φλόριντα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απολογούνται οι δύο άνδρες για τις δολοφονίες δύο γυναικών σε υπόγειο οικοδομής – Βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν θέλουμε διεκπεραιωτική αναθεώρηση, τα κόμματα του κέντρου να δείξουν αν έχουν αποβάλει το κακό παρελθόν του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Κάρπαθος: Βίντεο καταγράφει τη μάχη του Blue Star Chios με την κακοκαιρία στο Διαφάνι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θρίαμβος του Άρη, υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο “Παλέ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κατερίνη: Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ αφού έστησαν παγίδα σε υπάλληλο – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός