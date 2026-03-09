Ρούμπιο: Το καθεστώς κληρικών του Ιράν επιχειρεί να θέσει τον πλανήτη σε ομηρία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι επιχειρεί να «θέσει σε ομηρία τον πλανήτη» με τις επιθέσεις του εναντίον χωρών του Κόλπου και με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, αποκαλώντας την Ισλαμική Δημοκρατία ένα «τρομοκρατικό καθεστώς».

«Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή την απειλή που αποτελεί αυτό το κληρικό καθεστώς για την περιοχή και για τον κόσμο. Προσπαθούν να θέσουν σε ομηρία τον πλανήτη», δήλωσε ο Ρούμπιο σε μια τελετή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ επιτυγχάνουν τους στόχους τους στον πόλεμο κατά του Ιράν.