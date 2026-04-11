Reuters: Οι ΗΠΑ δέχτηκαν να αποδεσμεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Μία υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν στο Κατάρ, αλλά και σε άλλες ξένες τράπεζες, καλωσορίζοντας την κίνηση αυτή, ως μία ένδειξη “σοβαρότητας” προς την κατεύθυνση επίτευξης μιας συμφωνίας με την Ουάσινγκτον στις συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το ζήτημα αυτό.

Η πηγή έκανε τη δήλωση ανώνυμα, εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, ενώ είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων “συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς πλεύσης μέσω των Στενών του Ορμούζ”, που αναμένεται να είναι ένα κεντρικό θέμα στις συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

