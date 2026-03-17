Reuters: Ο Χαμενεΐ απέρριψε προτάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης και κατάπαυση του πυρός

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να απέρριψε προτάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης και κατάπαυση πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, που επικαλείται το Reuters.

Οι σχετικές προτάσεις διαβιβάστηκαν στην Τεχεράνη μέσω δύο ενδιάμεσων χωρών, τα ονόματα των οποίων δεν έγιναν γνωστά.

🔴 "Ce n'est pas le bon moment pour la paix, Israël et les États-Unis doivent être vaincus et verser des indemnités", affirme Mojtaba Khamenei

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a affirmé, lors d’une session consacrée à la politique étrangère, que ce n'était pas… pic.twitter.com/XIiH4I7fXz March 17, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η στάση του Χαμενεΐ υπέρ αντιποίνων κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ χαρακτηρίζεται «πολύ σκληρή και σοβαρή», όπως διατυπώθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση που αφορούσε την εξωτερική πολιτική.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε εάν ο Χαμενεΐ συμμετείχε αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση, εν μέσω αναφορών ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αεροπορικό πλήγμα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 86χρονου πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.