MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: Ο Χαμενεΐ απέρριψε προτάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης και κατάπαυση του πυρός

|
THESTIVAL TEAM

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να απέρριψε προτάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης και κατάπαυση πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, που επικαλείται το Reuters.

Οι σχετικές προτάσεις διαβιβάστηκαν στην Τεχεράνη μέσω δύο ενδιάμεσων χωρών, τα ονόματα των οποίων δεν έγιναν γνωστά.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η στάση του Χαμενεΐ υπέρ αντιποίνων κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ χαρακτηρίζεται «πολύ σκληρή και σοβαρή», όπως διατυπώθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση που αφορούσε την εξωτερική πολιτική.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε εάν ο Χαμενεΐ συμμετείχε αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση, εν μέσω αναφορών ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αεροπορικό πλήγμα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 86χρονου πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

ΗΠΑ Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 59 λεπτά πριν

Έβγαλαν 5 εκατομμύρια ευρώ από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – 21 συλλήψεις σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Στην Κωνσταντινούπολη τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Κώστας Μπακογιάννης μετά την περιπέτεια υγείας της Σίας Κοσιώνη: Για άλλη μια φορά θυμηθήκαμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μαζί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κικίλιας: Συνολικά 33 πλοία με ελληνική σημαία στη Μέση Ανατολή, τα 10 βρίσκονται εντός Περσικού Κόλπου

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Δημήτρης Αρβανίτης: Το βιντεοκλίπ του “Ferto” έκανε κάτι μαγικό, ανέδειξε τον στίχο που ήταν κρυμμένος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Επιτέλους άκουσα τη λέξη που περίμενα, ένοχη” λέει η μητέρα της Έμμας για τη συνοδηγό του ΙΧ που σκότωσε την κόρη της