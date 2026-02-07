MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο έδωσαν οι ΗΠΑ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τερματιστεί ο πόλεμος

|
THESTIVAL TEAM

Οι ΗΠΑ έδωσαν στην Ουκρανία και τη Ρωσία προθεσμία τον Ιούνιο για να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εάν η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές για να την τηρήσουν, πρόσθεσε.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν στα εμπλεκόμενα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα εμπλεκόμενα μέρη ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα» είπε ο Ζελένσκι.

ΗΠΑ Ουκρανία Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Απόκριες 2026: Πότε είναι Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα, όλες οι αργίες του 2026

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Πολωνία: Αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 31 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στο Ασβεστοχώρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Σούπερ μάρκετ: Στο 2,45% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2026 – Θεαματική αύξηση 13,18% στα φρέσκα κρέατα

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Πένθος για τη Νικολέττα Ράλλη – Πέθανε ο πατέρας της

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Η μεσογειακή διατροφή συνδέεται με έως και 25% χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού – Νέα έρευνα