Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο έδωσαν οι ΗΠΑ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τερματιστεί ο πόλεμος
THESTIVAL TEAM
Οι ΗΠΑ έδωσαν στην Ουκρανία και τη Ρωσία προθεσμία τον Ιούνιο για να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Εάν η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές για να την τηρήσουν, πρόσθεσε.
«Οι Αμερικανοί προτείνουν στα εμπλεκόμενα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα εμπλεκόμενα μέρη ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα» είπε ο Ζελένσκι.
