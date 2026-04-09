Πούτιν: Ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία λόγω Πάσχα
Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
THESTIVAL TEAM
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός το Πάσχα από τις 4:00 μ.μ. στις 11 Απριλίου έως τα τέλη της 12ης Απριλίου.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εχθροπραξίες θα ανασταλούν σε όλα τα μέτωπα. Η Ρωσία αναμένει από την Ουκρανία να ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο.
