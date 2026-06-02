 Politico: Τον Ιούνιο προγραμματίζεται να αρχίσουν οι ενταξιακές συνομιλίες για Ουκρανία και Μολδαβία

Η Ουγγαρία έχει δηλώσει ότι θα εγκαταλείψει τη μακροχρόνια αντίθεσή της στην αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στην Ουκρανία και τη Μολδαβία να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις για την ένταξή τους στην Ένωση, αναφέρει την Τρίτη το Politico που επικαλείται τέσσερις διπλωμάτες.

Η έναρξη της πρώτης ομάδας διαπραγματεύσεων, που είναι ένα επίσημο βήμα στην πορεία προς την ένταξη, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια διακυβερνητικής διάσκεψης στο Λουξεμβούργο στις 15 Ιουνίου, ανέφεραν τρεις από τους διπλωμάτες.

Οι πρέσβεις της ΕΕ θα οριστικοποιήσουν τη θέση τους σχετικά με το αν θα ανοίξουν την πρώτη ομάδα θεμάτων για την Ουκρανία και τη Μολδαβία μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, αφού η Ουκρανία παρουσιάσει τα σχέδιά της για εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και αντιμετωπίσει το ζήτημα των μειονοτήτων. Στη συνέχεια, οι χώρες της ΕΕ θα εγκρίνουν το άνοιγμα του στη διακυβερνητική διάσκεψη της 15ης Ιουνίου.

Η απόφαση χρειάζεται ομόφωνη έγκριση από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να εμποδίσει τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στην ΕΕ ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι η αίτηση της Μολδαβίας μπορεί να προχωρήσει μόνο αν προχωρήσει και αυτή της Ουκρανίας.

Η Βουδαπέστη, υπό την πρωθυπουργία του Βίκτορ Όρμπαν, είχε αντιταχθεί στην ένταξη της Ουκρανίας, αλλά η νέα ηγεσία της χώρας με τον Πίτερ Μάγιαρ έδειξε πρόθυμη να άρει το βέτο, μετά από συνάντηση τη Δευτέρα μεταξύ Ουκρανών και Ούγγρων εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θέμα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων για τους Ούγγρους που ζουν στην Ουκρανία.

Πάντως, Ούγγρος αξιωματούχος δήλωσε ανώνυμα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη «καμία απόφαση» σχετικά με την έναρξη των συνομιλιών για την Ουκρανία.

Η ουκρανική πλευρά διαβεβαίωσε ότι θα λυθούν τα περισσότερα από τα 11 σημεία που αρχικά είχε καταρτίσει η κυβέρνηση Όρμπαν. Η Βουδαπέστη μάλιστα επισημαίνει ότι η άρση του βέτο δεν εξαρτάται από την ψήφιση νόμων από την Ουκρανία.