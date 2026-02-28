Πόλεμος στο Ιράν: Αγωνία για τους 25 εγκλωβισμένους Έλληνες στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Η επ’ αόριστον αναστολή πτήσεων εξαιτίας της ραγδαίας πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει χιλιάδες ταξιδιώτες να παραμένουν αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και 25 Έλληνες, οι οποίοι αναμένουν οδηγίες για την επιστροφή τους από το αεροδρόμιο Σάρτζα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, επιβάτες εμφανίζονται να περιμένουν στις αίθουσες αναχώρησης, καθισμένοι σε καρέκλες ή ακόμη και στο πάτωμα. Οι εξελίξεις τους αιφνιδίασαν, καθώς δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως την περιοχή.

Dubai International Airport has been paralyzed



Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Η ατμόσφαιρα στα αεροδρόμια είναι τεταμένη, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που έχουν εγκλωβιστεί. Οι περισσότεροι αναζητούν πληροφορίες για το πότε θα μπορέσουν να αναχωρήσουν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των πτήσεων και ποια θα είναι η τύχη των χιλιάδων επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων που βρίσκονται αποκλεισμένοι, περιμένοντας νεότερες οδηγίες για τη διαφυγή τους από την εμπόλεμη ζώνη.