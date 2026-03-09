MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης βάζει ο Όρμπαν και ζητά να ανασταλούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε σήμερα ότι από τα μεσάνυχτα θα τεθεί πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, προκειμένου να προστατευθούν οι Ούγγροι καταναλωτές από την εκτόξευση της τιμής, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Όρμπαν ανέφερε ότι το πλαφόν -595 φιορίνια (1,51 ευρώ) ανά λίτρο για τη βενζίνη και 615 φιορίνια (1,56 ευρώ) για το ντίζελ- θα ισχύει μόνο για οχήματα καταχωρημένα στην Ουγγαρία.

Νωρίτερα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στο ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, λόγω της εκρηκτικής ανόδου της τιμής της ενέργειας. «Πρέπει να επανεξετάσουμε και να αναστείλουμε όλες τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη ρωσική ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Ανέλαβα σήμερα αυτήν την πρωτοβουλία, με επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Σύμφωνα με τον Όρμπαν, η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ της Βουδαπέστης και του Κιέβου με αφορμή τη διακοπή στις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, που διέρχεται από την Ουκρανία, έχει επίσης εξελιχθεί σε «σοβαρή απειλή» για την ΕΕ.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία κατηγορούν την Ουκρανία ότι καθυστερεί σκοπίμως την επαναλειτουργία του αγωγού. Το Κίεβο λέει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα στα τέλη Ιανουαρίου. Ο Όρμπαν μπλόκαρε ένα δάνειο ύψους 90 δισεκ. ευρώ προς την Ουκρανία, καθώς και τη νέα δέσμη κυρώσεων που προωθούσαν οι Βρυξέλλες σε βάρος της Μόσχας, επικαλούμενος το «ουκρανικό πετρελαϊκό μπλόκο», όπως το αποκαλεί.

Βίκτορ Όρμπαν

