Πεζεσκιάν σε Ερντογάν: Το Ιράν θα ερευνήσει την εκτόξευση πυραύλων στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε στον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συγκροτήσει μια κοινή ομάδα για τη διερεύνηση των «καταγγελιών» περί ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων στην Τουρκία, όπως μετέδωσαν τη Δευτέρα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τουρκία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η αεράμυνα του ΝΑΤΟ κατέρριψε έναν δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί εναντίον οποιασδήποτε παρόμοιας απειλής.

Το περιστατικό στη νότια Τουρκία αποτελεί τη δεύτερη αναχαίτιση πυραύλου από το Ιράν, μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

