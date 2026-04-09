Πεζεσκιάν: Νίκη για το Ιράν – Με “σφραγίδα” Χαμενεΐ η κατάπαυση πυρός

Ως νίκη για το Ιράν παρουσίασε τον πόλεμο σε διάγγελμά του προς το Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, και δήλωσε ότι η απόφαση για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις εγκρίθηκε από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με την κατάπαυση του πυρός.

Ο Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι το Ιράν δεν βρίσκεται σε πόλεμο με άλλες χώρες της περιοχής, παρότι η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους προς κράτη του Περσικού Κόλπου από την έναρξη της σύγκρουσης.

Νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ δήλωσε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ «είναι καλά στην υγεία του, είναι παρών στο γραφείο του και έχει τον πλήρη έλεγχο».

O Χατιμπζαντέχ σύμφωνα με τον ιστότοπο Caliber.Azαπέδωσε τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του Χαμενεΐ, σε μια «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, «παραβιάζοντας όλους τους διεθνείς νόμους, σκότωσαν έναν αρχηγό κράτους».

