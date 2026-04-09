Πέθανε ηθοποιός από το Game of Thrones – Eδινε μάχη με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα

Ο Michael Patrick, που είχε εμφανιστεί και στη δημοφιλή σειρά Game of Thrones, πέθανε σε μονάδα φροντίδας, όπως γνωστοποίησε η σύζυγός του, Naomi Sheehan, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση.

«Χθες το βράδυ, ο Mick δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στο Northern Ireland Hospice», έγραψε η ίδια. «Διαγνώστηκε με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα την 1η Φεβρουαρίου 2023. Εισήχθη πριν από 10 ημέρες και τον φρόντισε η καταπληκτική ομάδα εκεί. Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από οικογένεια και φίλους. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο συντετριμμένοι είμαστε».

Ο Ιρλανδός καλλιτέχνης έδινε μάχη με τη Νόσος του Κινητικού Νευρώνα, μια σοβαρή και ανίατη πάθηση που επηρεάζει σταδιακά τη λειτουργία των μυών. Η νόσος αυτή οδηγεί σε εξασθένηση, ατροφία και απώλεια βασικών λειτουργιών, όπως η κίνηση, η ομιλία και η αναπνοή, μειώνοντας σημαντικά το προσδόκιμο ζωής.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η σύζυγός του μίλησε με βαθιά αγάπη για τον χαρακτήρα και τη δύναμή του, τονίζοντας πως αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους όσοι τον γνώρισαν. Περιέγραψε έναν άνθρωπο γεμάτο ζωή, με χιούμορ, ζεστασιά και μια έντονη παρουσία που δεν περνούσε απαρατήρητη.

Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του, ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι οι γιατροί του έδιναν περίπου έναν χρόνο ζωής, ωστόσο είχε δηλώσει αποφασισμένος να συνεχίσει να σχεδιάζει και να ζει με νόημα.