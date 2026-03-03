MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πεσκόφ: Ο Πούτιν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να διευκολύνει την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

THESTIVAL TEAM

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει την αποκλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου TASS σχετικά με τις χθεσινές τηλεφωνικές συνομιλίες του Πούτιν για την κατάσταση γύρω από το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, «συζητήσαμε χτες με σχεδόν όλους τους συνομιλητές μας ότι ο Πούτιν θα μεταφέρει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις στις υποδομές στους Ιρανούς ομολόγους μας, αξιοποιώντας τον διάλογο που διατηρούμε με την ιρανική ηγεσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ντμίτρι Πεσκόφ

