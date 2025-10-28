MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Περού: Βουλευτής έβαλε βοηθό της να της κόψει τα νύχια στο γραφείο της στο Κογκρέσο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος του Κογκρέσου του Περού Φερνάντο Ροσπιλιόσι χαρακτήρισε χθες, Δευτέρα, «κατακριτέο» το γεγονός ότι μία βουλευτής ζήτησε από συνεργάτη της να της περιποιηθεί τα νύχια των ποδιών της στο γραφείο της και ζήτησε την τιμωρία της.

Η βουλευτής της αριστεράς Λουσίντα Βάσκεζ φωτογραφήθηκε σε ένα καναπέ ενώ ένας από τους βοηθούς της της έκανε μασάζ και έκοβε τα νύχια των ποδιών της, στο γραφείο της στο Κογκρέσο στη Λίμα, όπως αποκάλυψε εκπομπή της τοπικής τηλεόρασης.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 αλλά έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα.

Ο Ροσπιλιόσι, από το δεξιό κόμμα Λαϊκή Δύναμη, δήλωσε ότι πρόκειται για «εξευτελισμό» των εργαζομένων του Κογκρέσου να τους ανατίθενται τέτοιου είδους εργασίες που «δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους» και κάλεσε την επιτροπή δεοντολογίας του Κογκρέσου να επιβάλει κυρώσεις στη Βάσκεζ. «Αυτό που συνέβη είναι κατακριτέο, δεν πρέπει να συμβαίνει στο Κογκρέσο, εκείνοι που διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις πρέπει να τιμωρούνται. Ελπίζω ότι η επιτροπή δεοντολογίας θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα», δήλωσε ο Ροσπιλιόσι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας Ελβις Βεργκάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος της Βάσκεζ στις 3 Νοεμβρίου.

Βουλευτής Περού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το υπό ανέγερση παιδιατρικό νοσοκομείο επισκέφτηκε ο Νίκος Δένδιας – “Έργο υπερεθνικής σημασίας”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία, αισθητός σε Κωνσταντινούπολη και νησιά του Αιγαίου – Τι λέει ο Λέκκας

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Ο Light πόζαρε με τον ενός μηνός γιο του – Δείτε φωτογραφία

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Απόπειρα απαγωγής διεθνή επιθετικού της Ζενίτ σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη – Δείτε βίντεο

ΕΘΝΙΚΑ 23 ώρες πριν

Το ξεχωριστό “όχι” στη Χίο με φωτιές στα Καρδάμυλα – Δείτε το βίντεο