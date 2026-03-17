Περού: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός Μιράγιες

Την παραίτησή της υπέβαλε η πρωθυπουργός του Περού Ντενίς Μιράγιες, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο της Προεδρίας, λίγες εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του προέδρου Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ και κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρεται πως «η προεδρία της Δημοκρατίας του Περού ευχαριστεί την κ. Ντενίς Μιράγιες για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο έθνος ως πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου σε μια σημαντική περίοδο για τη χώρα, και της εύχεται επιτυχία στην επαγγελματική της σταδιοδρομία και στις μελλοντικές επιδιώξεις της».

