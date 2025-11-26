MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Περού: Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος Βισκάρα

THESTIVAL TEAM

Η πολιτική σκηνή του Περού συγκλονίζεται για ακόμη μία φορά, καθώς η δικαιοσύνη συνεχίζει να «αγγίζει» κορυφαία πρόσωπα της χώρας. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον ένας ακόμη πρώην πρόεδρος, με τη νομοθετική εξουσία να στέλνει σαφές μήνυμα απέναντι στη διαφθορά που ταλανίζει την πολιτική ζωή του Περού εδώ και δεκαετίες.

Δικαστήριο του Περού καταδίκασε σήμερα τον πρώην πρόεδρο Μαρτίν Βισκάρα σε κάθειρξη 14 ετών, αφού τον έκρινε ένοχο για δωροδοκία χρόνια πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, προσθέτοντάς τον σε έναν κατάλογο πρώην ηγετών που έχουν φυλακιστεί για διαφθορά.

Περού

