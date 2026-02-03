Παρατράγουδα με τα κέρματα τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του εισιτηρίου στη Φοντάνα ντι Τρέβι

Με παρατράγουδα ξεκίνησε η εφαρμογή του εισιτηρίου για την πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι, καθώς αρκετοί επισκέπτες επιχείρησαν να παρακάμψουν τους νέους κανόνες.

Σύμφωνα με το CNN, χαρακτηριστικό ήταν το περιστατικό με Ισπανούς επισκέπτες, οι οποίοι αρνήθηκαν να πληρώσουν και πέταξαν νομίσματα από πάνω προς το συντριβάνι, με αρκετά να μην καταλήγουν στο νερό, ενώ όσοι είχαν πληρώσει αναγκάζονταν να σκύβουν για να αποφύγουν τις «βροχές» κερμάτων.

Δημοτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι στο επόμενο διάστημα θα αναπτυχθούν περιπολίες, προκειμένου να αποτραπούν ατυχήματα και τραυματισμοί από ανεξέλεγκτες ρίψεις, καθώς το νέο καθεστώς πρόσβασης βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική φάση.

Το υποχρεωτικό εισιτήριο των 2 ευρώ τέθηκε σε ισχύ από τις 2 Φεβρουαρίου. Το μέτρο εφαρμόζεται από τις 11:00 έως τις 22:00 τις Δευτέρες και τις Παρασκευές και από τις 09:00 έως τις 22:00 τις υπόλοιπες ημέρες, ενώ μετά τις 22:00 τα προστατευτικά κιγκλιδώματα ανοίγουν και η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

Ωστόσο, ορισμένοι επισκέπτες δεν φάνηκαν να ενοχλούνται από την τιμή. Ο Ραούλ, ένας τουρίστας από την Αργεντινή, δήλωσε στο CNN ότι θα πλήρωνε ευχαρίστως 2 ευρώ για να δει το συντριβάνι από κοντά για πρώτη φορά, αν και απέφυγε να πληρώσει το εισιτήριο τη Δευτέρα, επειδή το είχε ήδη επισκεφτεί στο παρελθόν. «Δύο ευρώ είναι μια καλή τιμή για να πληρώσεις και να δεις κάτι τέτοιο από κοντά», είπε. «Περισσότερο από αυτό, ίσως όχι». Λίγα λεπτά αργότερα, έριξε το νόμισμά του από έξω από τις μπάρες.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα «μέτωπα» του υπερτουρισμού στη Ρώμη. Η μικρή πλατεία γύρω από το μνημείο συχνά γεμίζει ασφυκτικά, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, με χιλιάδες επισκέπτες να συνωστίζονται.

Το 2024, ο δήμος είχε δοκιμάσει πιλοτικά σύστημα κιγκλιδωμάτων για τον περιορισμό της πρόσβασης, διαπιστώνοντας μείωση στον αριθμό όσων περίμεναν να πλησιάσουν το μνημείο του 18ου αιώνα. Παρά τα μέτρα, η επισκεψιμότητα παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, το 2025 περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τη Φοντάνα ντι Τρέβι. Οι δημοτικές Αρχές εκτιμούν ότι το νέο εισιτήριο μπορεί να αποφέρει από 6,5 έως 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που θα διατεθεί για τη συντήρηση του μνημείου και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Τα έσοδα από τα νομίσματα που συλλέγονται από τη δεξαμενή, περίπου 1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο, θα συνεχίσουν να διατίθενται στη φιλανθρωπική οργάνωση Caritas, για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.