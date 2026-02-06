Πάνω από 177.000 οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία, λέει το BBC

Η ρωσική υπηρεσία του BBC, σε συνεργασία με τον ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδα εθελοντών, έχει ταυτοποιήσει 177.477 Ρώσους στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Από την καταγραφή των στοιχείων ανά περιοχή προέλευσης των νεκρών, προκύπτει ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο φτώχειας, τόσο μεγαλύτερος είναι κατά κανόνα ο αριθμός των απωλειών. Η ανάλυση δημοσιεύεται αναλυτικά στον ιστότοπο The Bell.

«Εκτιμώ ότι ο αριθμός των ατόμων που θα εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν σύμβαση για να πάνε να πολεμήσουν θα αυξάνεται, στον βαθμό που επιβραδύνεται η ρωσική οικονομία και μειώνονται οι ρυθμοί αύξησης των μισθών», δήλωσε στο BBC ο συνεργάτης του Κέντρου Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Αλεξάντρ Κολιάντρ.

Ως βασικό επίσημο κριτήριο αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου αναφέρεται το ελάχιστο όριο διαβίωσης, το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2026 διαμορφώνεται σε 18.939 ρούβλια (247 δολάρια) μηνιαίως.

Ποιοι αποτελούν την πλειονότητα των νεκρών

Σύμφωνα με την έρευνα, το 56% των νεκρών ήταν εθελοντές, επίστρατοι και καταδικασθέντες, δηλαδή άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με τον στρατό κατά την έναρξη του πολέμου.

Το 33% των συνολικών απωλειώναφορά εθελοντές, ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο επιμέρους μερίδιο. Οι απώλειες μεταξύ των επίστρατων ανέρχονται στο 11%.

Το ποσοστό των καταδικασθέντων μειώθηκε στο 12% από 19% πέρυσι. Σύμφωνα με την ανάλυση, η μείωση συνδέεται με νομοθετική ρύθμιση που υιοθέτησε το 2024 η Κρατική Δούμα, επιτρέποντας την αναστολή ποινικών υποθέσεων εάν οι κατηγορούμενοι υπέγραφαν σύμβαση με τον στρατό. Τα πρόσωπα αυτά καταγράφονται πλέον στην κατηγορία των εθελοντών.

Για το 26% των νεκρών δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η κατηγορία τους, καθώς μετά την έναρξη της επιστράτευσης οι νεκρολογίες περιέχουν λιγότερα πρωτογενή δεδομένα.

Μείωση του ποσοστού αξιωματικών

Συνολικά έχουν καταγραφεί6.468 νεκροί αξιωματικοί, από βαθμό υπολοχαγού έως στρατηγού. Το ποσοστό τους επί του συνόλου κυμαίνεται πλέον στο 2–3%, όταν τους πρώτους μήνες του πολέμου έφθανε έως και το 20%.