Όλα τα βλέμματα στο Ισλαμαμπάντ: Πυρετός για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ποιοι θα συμμετάσχουν και πότε θα ξεκινήσουν

Όλα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου ΗΠΑ-Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός δύο εβδομάδων, ενώ οι αρχές έχουν κηρύξει διήμερη αργία στην πρωτεύουσα του Πακιστάν προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή τους.

Την ίδια στιγμή ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη με το πότε ακριβώς θα γίνουν οι κρίσιμες συνομιλίες.

Παρά την αβεβαιότητα για την ακριβή ημερομηνία και την τοποθεσία, η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου μέσω της εκπροσώπου του, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαιώνει ότι ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται το Σάββατο (11/04), σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για την ειρηνευτική διαδικασία και την πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, η ατμόσφαιρα μυστηρίου γύρω από τις επικείμενες διαπραγματεύσεις πυροδοτείται από μια αιφνιδιαστική κίνηση. Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, διέγραψε ξαφνικά ανάρτηση στην οποία ανακοίνωνε την άφιξη ιρανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ απόψε (09/04) το βράδυ για συνομιλίες το Σαββατοκύριακο, χωρίς να δίνει εξήγηση. Η κίνηση αυτή ενισχύει την αίσθηση ασάφειας γύρω από την ακριβή ώρα, την τοποθεσία και τους όρους του απευθείας διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν.

Σύμφωνα με όσα είχαν αρχικά δημοσιευτεί, η ιρανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να φτάσει στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για συνομιλίες επί των 10 σημείων που πρότεινε η Τεχεράνη. Η ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε νωρίς το πρωί στον λογαριασμό του πρέσβη στο X, δεν είναι πλέον διαθέσιμη, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα για την αλλαγή σχεδιασμού.

Στην αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα βρίσκονται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ η ομάδα της Τεχεράνης δεν έχει γίνει γνωστή.

Αν και οι επίσημες πηγές μιλούν για Σάββατο ως ημέρα έναρξης των συνομιλιών, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες για το ακριβές πρόγραμμα, προσδίδοντας ένα πέπλο μυστικότητας γύρω από την τοποθεσία και την ατζέντα.

Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, λέει ο Λευκός Οίκος – Το Σάββατο στο Πακιστάν ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων

Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στους όρους της κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη στήριξή του στην προσέγγιση του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αργά το βράδυ της Τρίτης, είπε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν να συζητούν το θέμα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, θα αναχωρήσει για το Πακιστάν όπου το Σάββατο θα ξεκινήσει ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η εκπρόσωπος είπε ότι ο Βανς διαδραμάτισε εξ αρχής «σημαντικό ρόλο» στο θέμα του Ιράν και ότι υπήρξαν επίσης συνομιλίες «σε υψηλό επίπεδο» με την Κίνα.

Η Λέβιτ υποστήριξε εξάλλου ότι το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Για το Ορμούζ, είπε ότι η Ουάσινγκτον παρατηρεί αύξηση των διελεύσεων πλοίων μετά τη συμφωνία.

Ο ρόλος – κλειδί του Πακιστάν

Το Πακιστάν αναδείχθηκε σε κεντρικό μεσολαβητή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και επιχειρώντας τώρα να κεφαλαιοποιήσει διπλωματικά με τη φιλοξενία νέου γύρου επαφών στο Ισλαμαμπάντ. Σε άρθρο του Reuters για τη Μέση Ανατολή, αυτή η μετατόπιση περιγράφεται ως εντυπωσιακή αναβάθμιση του ρόλου μιας χώρας στη Μέση Ανατολή που έως πρόσφατα βρισκόταν στο περιθώριο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και αναλυτές που παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η εξήγηση βρίσκεται στη σπάνια δυνατότητα του Ισλαμαμπάντ να διατηρεί λειτουργικές σχέσεις και με τις δύο πλευρές.

Το Πακιστάν έχει ανοιχτή γραμμή με το Ιράν, μοιράζεται μαζί του σύνορα και διαθέτει ισχυρούς ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσμούς, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί απευθείας με τις ΗΠΑ και έχει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο μέσω της στενής επικοινωνίας του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως το Πακιστάν «γνωρίζει το Ιράν καλύτερα από τον καθένα».

Αυτή η διπλή πρόσβαση έδωσε στο Πακιστάν το πλεονέκτημα να λειτουργήσει ως «μεσολαβητής-κλειδί». Ο αναλυτής Μάικλ Κούγκελμαν έκανε λόγο για «μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές επιτυχίες του Πακιστάν εδώ και χρόνια», εκτιμώντας ότι το Ισλαμαμπάντ διέψευσε όσους αμφισβητούσαν την ικανότητά του να φέρει εις πέρας μια τόσο σύνθετη και υψηλού ρίσκου αποστολή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, πακιστανικές πηγές υποστηρίζουν ότι το Ιράν αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία του Ισλαμαμπάντ με μεγαλύτερη άνεση απ’ ό,τι θα έκανε με άλλους διαμεσολαβητές.

Το Ιράν προανήγγειλε άφιξη στο Πακιστάν «για σημαντικές συνομιλίες» αλλά η σχετική ανάρτηση «κατέβηκε»

Η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται ξανά, με τον Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει νέο μήνυμα στην Τεχεράνη: Οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν εντός και γύρω από το Ιράν έως ότου, όπως λέει, «τηρηθεί πλήρως» η πραγματική συμφωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως προειδοποιεί, «θα αρχίσουν οι πυροβολισμοί».

Η ανάρτησή του έρχεται σε μια στιγμή που η εκεχειρία αμφισβητείται ήδη στην πράξη. Την ίδια ώρα μία άλλη ανάρτηση -που «κατέβηκε» αιφνιδίως- πυροδοτεί ανησυχία. Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, διέγραψε αιφνιδιαστικά ανάρτησή του στην οποία ανέφερε ότι ιρανική αντιπροσωπεία θα έφθανε στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες το Σαββατοκύριακο.

«Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας από το ισραηλινό καθεστώς, ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στην Ισλαμαμπάντ για σημαντικές συνομιλίες, επί των 10 σημείων που πρότεινε το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στον λογαριασμό του στο X, δεν είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα.

Αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι το μήνυμα είχε σταλεί πρόωρα. Αρνήθηκε πάντως να αναφερθεί στο αν η αντιπροσωπεία εξακολουθεί να αναμένεται απόψε ή όχι.

Έκτακτα μέτρα στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν – Κήρυξη αργίας για δύο ημέρες

Το Πακιστάν κήρυξε αργά χθες (08/04) το βράδυ αργία για δύο ημέρες στο Ισλαμαμπάντ, ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην πρωτεύουσα της χώρας.

Η απόφαση ισχύει σήμερα και αύριο μόνο για την περιφέρεια του Ισλαμαμπάντ.

Παρά τα έκτακτα μέτρα, τα γραφεία που παρέχουν βασικές υπηρεσίες θα παραμείνουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, των νοσοκομείων και των εταιρειών κοινής ωφέλειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Κατά την ανακοίνωση δεν αναφέρθηκε ο λόγος της απόφασης. Ωστόσο, οι αρχές του Ισλαμαμπάντ συνηθίζουν να κηρύσσουν αργία ή να προχωρούν σε περιορισμούς για λόγους ασφαλείας ενόψει διπλωματικών εκδηλώσεων υψηλού προφίλ.