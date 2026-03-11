Οι ΗΠΑ βύθισαν 16 ναρκοθετικά στα Στενά του Ορμούζ – “Κάναμε την πιο βίαια επίθεση από την αρχή του πολέμου”, λέει το Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στο στενό του Χορμούζ», αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Νέο «κύμα πληγμάτων» του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες Τρίτη το βράδυ ότι άρχισαν να εξαπολύουν ακόμη ένα «κύμα πληγμάτων» από αέρος στην πρωτεύουσα του Ιράν, λίγη ώρα αφού ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «άρχισε (σ.σ. να διεξάγει) επιπρόσθετο κύμα πληγμάτων εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», αναφέρει λακωνικό ανακοινωθέν τους το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Ιράν: «Κάναμε την πιο βίαια επίθεση από την αρχή του πολέμου»

Το Ιράν λέει ότι διεξήγαγε πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Η ομοβροντία πυραύλων αυτή, «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο ιδίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα (βόρεια) στο Ισραήλ, καθώς και «πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Ισραήλ πλήττει νότια συνοικία της πρωτεύουσας του Λιβάνου

Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει για ακόμη μια φορά τη νότια συνοικία της Βηρυτού τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε λιβανικό επίσημο μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ανέφερε πως βάζει ξανά στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολά έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνεται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «εναντίον υποδομών της Χεζμπολά» στον τομέα αυτόν της Βηρυτού, παράλληλα με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση με πυραύλους και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας στο Ντουμπάι.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ επιχειρεί για την αντιμετώπιση της απειλής πυραύλων και drones του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο, παροτρύνοντας τον πληθυσμό να προφυλαχθεί.