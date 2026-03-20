Οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναπτύσσει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν σήμερα Παρασκευή (20/03) στο Ρόιτερς τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η ανάπτυξη του USS Boxer, στο οποίο επιβαίνει η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (MEU), και του πολεμικού πλοίου που το συνοδεύει έρχεται καθώς το Ρόιτερς μετέδωσε πως η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρησή της στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες Πέμπτη (19/03) πως δεν τοποθετεί στρατιώτες «οπουδήποτε» αλλά ότι, αν το κάνει, δεν θα το πει στους δημοσιογράφους.

Οι πηγές, που μιλούσαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν είπαν ποιος θα είναι ο ρόλος των επιπρόσθετων στρατευμάτων.

Όμως ένας από τους αξιωματούχους είπε πως τα στρατεύματα αναχωρούν από τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου τρεις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ