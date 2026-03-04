MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως έχουν τον “πλήρη έλεγχο” του στενού του Χορμούζ

THESTIVAL TEAM

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του στενού του Χορμούζ, διέλευσης-κλειδιού για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης και πύλη στον περσικό Κόλπο, διαβεβαίωσαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν σήμερα.

«Αυτή τη στιγμή το στενό του Χορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να αρχίσει «το ταχύτερο δυνατό» να εκτελεί αποστολές συνοδείας, «αν είναι αναγκαίο» για τη διέλευση του στενού από πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ιράν

