MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζητά άμεσα εκεχειρία μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζήτησε σήμερα «άμεση παύση των εχθροπραξιών» μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν το οποίο κήρυξε ανοιχτό πόλεμο στη γειτονική του χώρα μετά μια αφγανική επίθεση στα σύνορα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί πολύ για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, και για τον αντίκτυπο αυτής της βίας στον άμαχο πληθυσμό», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

«Ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα», πρόσθεσε ο Ντουζαρίκ εκφράζοντας ανησυχία ιδιαίτερα για τις ανθρωπιστικές συνέπειες στο Αφγανιστάν, όπου σχεδόν 22 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Αντόνιο Γκουτέρες Αφγανιστάν Πακιστάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Η Κίνα καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολιάζει τη δίωξη για ecstasy: Δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά ή τον νόμο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Υπόθεση Επστάιν: Ξεκίνησε η κατάθεση του Μπιλ Κλίντον στη Βουλή των Αντιπροσώπων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Λέρος: Έγκλημα ο θάνατος του 50χρονου, ομολόγησε ο γιος του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 46 λεπτά πριν

Μουντιάλ 2026: Η FIFA στέλνει κλιμάκιο στο Μεξικό για την ασφάλεια μετά το χάος με τα καρτέλ