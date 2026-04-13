Νάνσυ Ζαμπέτογλου – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: “Φάγαμε αλλά δεν νιώθουμε τύψεις – Από αύριο οι εγγραφές στα γυμναστήρια”

Την πόρτα του “Στούντιο 4” άνοιξαν τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Πιστό στο μεσημεριανό του ραντεβού με τους τηλεθεατές της ΕΡΤ, το δίδυμο της Δημόσιας Τηλεόρασης έστειλε ευχές και… παραδέχθηκε πως έφαγε λίγο παραπάνω αυτές τις ημέρες αλλά χωρίς τύψεις.

«Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει! Σαράντα μέρες λέμε το “Χριστός Ανέστη”. Πρωτομαγιά θα ‘μαστε παρέα και ακόμα “χρόνια πολλά” θα λέμε. Να ‘στε καλά όπου και να ‘στε, είτε μόνοι είτε με παρέα», είπε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

«Χθες έπρεπε να τα πούμε, δεν το είπαμε στον αέρα, το λέμε σήμερα. Ελπίζουμε να περάσατε ωραία και κάπως να ξεκουραστήκατε, αν δεν δουλεύατε αυτές τις μέρες», συμπλήρωσε από την πλευρά της η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Το ξέρουμε ότι φάγατε. Κι εμείς φάγαμε, δεν πειράζει, δεν νιώθουμε τύψεις», ανέφερε χαριτολογώντας ο παρουσιαστής, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου να του απαντά στο ίδιο ύφος:

«Ποιες τύψεις καλέ; Από αύριο στα γυμναστήρια θα γίνεται χαμός! Και να οι ουρές για τις εγγραφές και να οι προσφορές!».