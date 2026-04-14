Ζελένσκι: Ρομπότ κατέλαβαν θέσεις του ρωσικού στρατού για πρώτη φορά στην ιστορία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός κατέλαβε ρωσικές θέσεις χρησιμοποιώντας μόνο ρομπότ – επίγεια και ιπτάμενα drones – χωρίς τη συμμετοχή πεζικού.

Όπως δήλωσε ο Ζελένσκι στο πλαίσιο σχετικής ανακοίνωσης, «το μέλλον είναι ήδη στην πρώτη γραμμή» και η Ουκρανία το διαμορφώνει.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του πολέμου, εχθρική θέση καταλήφθηκε αποκλειστικά από μη επανδρωμένες πλατφόρμες – επίγεια συστήματα και drones», ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Οι κατακτητές παραδόθηκαν και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς πεζικό και χωρίς απώλειες από την πλευρά μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ουκρανικά ρομποτικά συστήματα Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia και άλλα έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 22.000 αποστολές σε μόλις τρεις μήνες. «Με άλλα λόγια, σώθηκαν ζωές πάνω από 22.000 φορές που μπήκε ρομπότ στις πιο επικίνδυνες περιοχές αντί για έναν πολεμιστή. Αυτό έχει να κάνει με την υψηλή τεχνολογία να προστατεύει την υψηλότερη αξία- την ανθρώπινη ζωή» υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε πού είχε λάβει χώρα η συγκεκριμένη επιχείρηση.

