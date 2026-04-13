Νετανιάχου: Η Ευρώπη έχει ξεχάσει το Ολοκαύτωμα – Έχει πολλά να μάθει από εμάς

Σκληρή κριτική προς την Ευρώπη άσκησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε ομιλία του κατά την επίσημη τελετή για την Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα, η οποία φέτος μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένα λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην ομιλία του για την Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα υποστήριξε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «βαθιά ηθική αδυναμία» και ότι «χάνει τον έλεγχο της ταυτότητάς της, των αξιών της και της ευθύνης της να υπερασπίζεται τον πολιτισμό απέναντι στη βαρβαρότητα».

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ισραήλ αποτελεί δύναμη που υπερασπίζεται και την Ευρώπη, η οποία –όπως είπε– «έχει ξεχάσει πολλά από την εποχή του Ολοκαυτώματος» και έχει «πολλά να μάθει», ιδιαίτερα ως προς τη «σαφή ηθική διάκριση μεταξύ καλού και κακού» και την ανάγκη, όπως ανέφερε, για αποφασιστική δράση σε περιόδους κρίσης.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ, μαζί με τις ΗΠΑ, βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή του ελεύθερου κόσμου» και αναφέρθηκε σε συμμαχίες που –όπως είπε– διαμορφώνονται και θα έχουν ιστορική σημασία στο μέλλον.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν καταφέρει «συντριπτικό πλήγμα» στο Ιράν, μέσω κοινών επιχειρήσεων το προηγούμενο έτος, αναφερόμενος σε στόχους που σχετίζονται με το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Κλείνοντας, τόνισε ότι αν δεν είχαν πραγματοποιηθεί αυτές οι ενέργειες, κρίσιμες ιρανικές εγκαταστάσεις θα μπορούσαν –όπως είπε– να μείνουν στην ιστορία ως «σύμβολα τρόμου», παρομοιάζοντάς τες με ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Όπως ανέφερε, η κοινή δράση με τις ΗΠΑ, και ειδικά με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απέτρεψε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και διασφάλισε την αποτροπή μελλοντικών απειλών.

