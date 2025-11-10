Νορβηγία: Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει φάλαινα να προσπαθεί να καταπιεί ζωντανή μία δύτρια

Ένα περιστατικό που πραγματικά κόβει την ανάσα καταγράφηκε σε βίντεο στα παγωμένα νερά της Νορβηγίας, όταν μια δύτρια ήρθε αντιμέτωπη με μια τεράστια φάλαινα η οποία παραλίγο να την καταπιεί ολόκληρη.

Η 45χρονη γυναίκα έκανε ελεύθερη κατάδυση στη Νορβηγία, απολαμβάνοντας την ηρεμία της θάλασσας και «χαζεύοντας» τη θαλάσσια ζωή γύρω της. Ξαφνικά, από εκεί που δεν το περίμενε, εμφανίστηκε από κάτω της μία τεράστια φάλαινα.

Η φάλαινα-φυσητήρας εμφανίστηκε από το πουθενά και κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το μέρος της δύτριας, ανοίγοντας το τεράστιο στόμα της μόλις λίγα εκατοστά από εκείνη. Ευτυχώς η φάλαινα δεν την πέτυχε και η γυναίκα κολύμπησε μακριά σοκαρισμένη.

Όπως φαίνεται στο εντυπωσιακό βίντεο, η Yang βγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας λέγοντας: «Ω, Θεέ μου!».

Για μια στιγμή μπορεί να νόμισε ότι έφτασε το τέλος, όμως, η φάλαινα άλλαξε ανεξήγητα κατεύθυνση και κολύμπησε μακριά, αφήνοντας τη δύτρια άθικτη.

«Παραλίγο να με καταπιεί», ακούγεται η ίδια να λέει στο βίντεο.