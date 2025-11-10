MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νορβηγία: Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει φάλαινα να προσπαθεί να καταπιεί ζωντανή μία δύτρια

|
THESTIVAL TEAM

Ένα περιστατικό που πραγματικά κόβει την ανάσα καταγράφηκε σε βίντεο στα παγωμένα νερά της Νορβηγίας, όταν μια δύτρια ήρθε αντιμέτωπη με μια τεράστια φάλαινα η οποία παραλίγο να την καταπιεί ολόκληρη.

Η 45χρονη γυναίκα έκανε ελεύθερη κατάδυση στη Νορβηγία, απολαμβάνοντας την ηρεμία της θάλασσας και «χαζεύοντας» τη θαλάσσια ζωή γύρω της. Ξαφνικά, από εκεί που δεν το περίμενε, εμφανίστηκε από κάτω της μία τεράστια φάλαινα.

Η φάλαινα-φυσητήρας εμφανίστηκε από το πουθενά και κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το μέρος της δύτριας, ανοίγοντας το τεράστιο στόμα της μόλις λίγα εκατοστά από εκείνη. Ευτυχώς η φάλαινα δεν την πέτυχε και η γυναίκα κολύμπησε μακριά σοκαρισμένη.

Όπως φαίνεται στο εντυπωσιακό βίντεο, η Yang βγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας λέγοντας: «Ω, Θεέ μου!».

Για μια στιγμή μπορεί να νόμισε ότι έφτασε το τέλος, όμως, η φάλαινα άλλαξε ανεξήγητα κατεύθυνση και κολύμπησε μακριά, αφήνοντας τη δύτρια άθικτη.

«Παραλίγο να με καταπιεί», ακούγεται η ίδια να λέει στο βίντεο.

Νορβηγία Φάλαινα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Σοφία Βόσσου για την κόρη της: Το να παρεμβαίνεις στο κάρμα του άλλου είναι μεγάλη αμαρτία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη μετά την απολογία τους

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βορίζια: Στη φυλακή τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το μακελειό

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 λεπτά πριν

Αγγελούδης: Τιμούμε τη μνήμη του Γιάννη Μπουτάρη, υλοποιώντας έργα που οραματίστηκε για τη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδοκιμάστηκε σε αγώνα ποδοσφαίρου γιατί ήθελε να πάρει το γήπεδο το όνομά του – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Δήμητρα Κατσαφάδου: “Η μητέρα μου ήταν αυστηρή, με θεωρεί ακόμα αποτυχημένη γιατρό”