MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νιγηρία: Τρεις νεκροί από την επίθεση ενόπλων και απαγωγή καθολικού ιερέα και πιστών

|
THESTIVAL TEAM

Ένοπλοι σκότωσαν τρεις ανθρώπους και απήγαγαν έναν καθολικό ιερέα και αρκετούς άλλους πιστούς σε μία επίθεση που έγινε νωρίς το πρωί στην κατοικία του ιερέα, στην πολιτεία Καντούνα που βρίσκεται στα βόρεια της Νιγηρίας, δήλωσαν σήμερα εκκλησιαστικές και αστυνομικές πηγές.

Η επίθεση που έγινε το Σάββατο στη συνοικία Καούρου αναδεικνύει τον διαρκή κίνδυνο που επικρατεί στην περιοχή, λίγες ημέρες μετά από τη διάσωση 166 πιστών από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι πιστοί είχαν απαχθεί στη διάρκεια επιθέσεων από ενόπλους σε δύο εκκλησίες, άλλων περιοχών στην Καντούνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νιγηρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 λεπτά πριν

Αφαιρέθηκε το Cube από το “PAOK Sports Arena” με απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ουκρανία: Τα πυρηνικά εργοστάσια μείωσαν την παραγωγή τους αφού η Ρωσία εκτόξευσε 400 drones και δεκάδες πυραύλους

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Τρεις στους πέντε εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα – Ο κρίσιμος ρόλος του φυσικοθεραπευτή στο ΕΣΥ

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε την Κούβα

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Νίκος Μουτσινάς: “Η τηλεόραση δεν μου λείπει, θέλω να περάσω σε μια φάση πιο ήρεμη”

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

“Κόλαφος” ο Δημήτρης Πανόπουλος για την τηλεόραση: Το 90% των στιγμών αυτών είναι ψεύτικες, να αγιάσει το στόμα του κ. Μπέζου