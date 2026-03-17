 Όλες οι ειδήσεις
Νιγηρία: 23 νεκροί, πάνω από 100 τραυματίες σε επίθεση βομβιστών

Εκρήξεις αποδιδόμενες σε τουλάχιστον τρεις βομβιστές-καμικάζι στοίχισαν τη ζωή σε 23 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους εκατό και πλέον στη βορειοανατολική Νιγηρία, ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα.

Στην τριπλή επίθεση, που διαπράχθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ στη Μαϊντουγκούρι, σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι και άλλοι 108 τραυματίστηκαν, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Νάουμ Κένεθ Ντάσο.

Κατά πηγές προσκείμενες στις αρχές, η πρώτη έκρηξη έγινε μέσα σε ταχυδρομείο, η δεύτερη σε κοντινή λαϊκή αγορά και η τρίτη μέσα σε νοσοκομείο.

Η πολιτειακή αστυνομία στην Μπόρνο ανέφερε ότι κατά τις «πρώτες ενδείξεις» οι εκρήξεις προκλήθηκαν «από βομβιστές-καμικάζι» και ότι διενεργεί έρευνα για τις επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Νιγηρία

