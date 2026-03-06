MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

New York Times: Για λόγους ασφαλείας καθυστερεί η ανακοίνωση του διαδόχου του Χαμενεΐ, λένε στην Τεχεράνη

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιράν καθυστερεί την ανακοίνωση του διαδόχου του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια του εν δυνάμει νέου ηγέτη, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από δημόσιες δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ότι ο επόμενος ηγέτης θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει στόχο επιθέσεων.

Δύο Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η δημόσια ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθυστερεί, εν μέρει λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του υποψηφίου, μετά από σχόλια που έγιναν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για πιθανή στοχοποίηση του προσώπου αυτού.

Ο 56χρονος γιος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο υποψήφιο για τη θέση, αλλά οι φόβοι για την ασφάλειά του αυξήθηκαν, όταν το όνομά του άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης ως πιθανός διάδοχος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αυτός δεν θα ήταν αποδεκτός ως νέος ηγέτης και θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί», εάν αναλάβει τον ρόλο, σύμφωνα με τις αναφορές των αξιωματούχων.

Επιπλέον, αξιωματούχοι του Ισραήλ έχουν απειλήσει ότι οποιοσδήποτε ηγέτης επιλεγεί από το Ιράν για να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ «θα αποτελεί σαφή στόχο για εξουδετέρωση».

Παρόλο που δεν έχει οριστεί επίσημος χρόνος ή ονόματα υποψηφίων, η αναβολή υπογραμμίζει την ευαίσθητη θέση που βρίσκεται το Ιράν, όπου η διαδικασία διαδοχής πραγματοποιείται εν μέσω πολέμου και εξωτερικών απειλών.

Σύμφωνα με αναλύσεις, αν ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ τελικά οριστεί ως ο νέος ανώτατος ηγέτης, αυτό θα σήμαινε τη συνέχεια της σκληρής συντηρητικής ηγεσίας στη χώρα.

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

