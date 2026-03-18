Μεξικό: Συνελήφθη ηγετικό στέλεχος του καρτέλ Λος Λόμπος

Ένα ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης «Λος Λόμπος» του Ισημερινού συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Μεξικού, ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο χωρών σήμερα.

Σε βάρος του υπόπτου, που είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Λόμπο Μενόρ», είχε εκδοθεί «ερυθρά αναγγελία» από την Ιντερπόλ για εγκλήματα όπως διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και ανθρωποκτονία, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών του Μεξικού Ομάρ Γκαρσία Αρφούς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο ομόλογός του του Ισημερινού, Τζον Ράιμπεργκ, είπε ότι ο συλληφθείς ονομάζεται Άνχελ Εστεμπάν Αγκιλάρ και καταζητείται για τη δολοφονία, το 2023, του υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές Φερνάντο Βιγιαβισένσιο.

«Κατάφερε να αποκτήσει πλαστά έγγραφα όπου αναγραφόταν ως Κολομβιανός και σχεδίαζε να διαφύγει στο Μεξικό», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μεξικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

