Μεξικό: Γυναίκα έπεσε από παιχνίδι λούνα παρκ, κρεμόταν στον αέρα – Δείτε βίντεο

Μία γυναίκα σε λούνα παρκ στο Μεξικό βρέθηκε να κρέμεται στον αέρα από παιχνίδι και σώθηκε την τελευταία στιγμή πριν πέσει στο έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη στις 2 Απριλίου, κατά τη διάρκεια πασχαλινού πανηγυριού στην Ομετέπεκ, με το παιχνίδι «The Hammer» να καταγράφεται σε βίντεο να κινείται ανεξέλεγκτα. Από το έντονο ταρακούνημα μία γυναίκα γλίστρησε από τη θέση της, την ώρα που ένα παιδί απομακρύνονταν από το παιχνίδι.

Όταν το παιχνίδι αναποδογύρισε, τρεις άνδρες που βρίσκονταν κοντά έτρεξαν άμεσα για να την βοηθήσουν. Ένας από αυτούς κατάφερε να την πιάσει λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Η γυναίκα σώθηκε και απομακρύνθηκε περπατώντας, εμφανώς σοκαρισμένη.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Δύο μεταφέρθηκαν σε τοπικό ιατρικό κέντρο, ενώ οι άλλοι δύο έλαβαν βοήθεια επιτόπου, χωρίς κανείς να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το βίντεο σοκ με τη γυναίκα να πέφτει από παιχνίδι λούνα παρκ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες απέδωσαν αρχικά το συμβάν σε τεχνική βλάβη. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που ο χειριστής ασφάλιζε τους επιβάτες, όταν ένα παιδί φέρεται να ενεργοποίησε το παιχνίδι. Το παιδί που θεωρείται υπεύθυνο τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αρχές μαζί με τους γονείς του.

Παράλληλα, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το λούνα παρκ διέθετε τις απαιτούμενες άδειες και ασφαλιστική κάλυψη. Για το συμβάν είναι σε εξέλιξη έρευνα με στόχο να αποτραπεί παρόμοιος κίνδυνος στο μέλλον.

Μεξικό

