ΔΙΕΘΝΗ

Μεξικό: Επιπλέον 2.500 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην πολιτεία Χαλίσκο μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Το Μεξικό έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «ανταλλαγή πληροφοριών».

Μεξικό

